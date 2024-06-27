Посол США в Китае высказался об усилении российского ВПК после начала конфликта на Украине

Посол США Бернс: ВПК России сейчас гораздо сильнее, чем до конфликта на Украине

Оборонно-промышленная база (ВПК) России стала гораздо сильнее, чем до начала конфликта на Украине. Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс, сообщает Bloomberg.

«[Российская] оборонно-промышленная база гораздо сильнее сейчас, чем она была даже перед началом [конфликта на Украине]», — отметил он.

Ранее Бернс обвинил Китай в прямой помощи российской стороне в конфликте на Украине. Он заявил, что Пекин якобы осуществляет прямые поставки компонентов для вооружения в Россию.

КНР, в свою очередь, опровергла все обвинения. В китайском оборонном ведомстве ответили, что Запад не только не задумывается о своей роли в украинском кризисе, но еще и валит вину на Пекин.