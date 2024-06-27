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14:24, 27 июня 2024Мир

Президент Конго захотел выйти на новый уровень отношений с Россией

Президент Сассу-Нгессо: Конго желает выйти на новый уровень отношений с Россией

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Республика Конго желает выйти на новый уровень двусторонних отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Дени Сассу-Нгессо на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Мы прибыли, чтобы изучить возможности выйти на новый уровень в наших отношениях и заложить основы для ближайших 60 лет, чтобы заложить основы нашего сотрудничества в будущие годы», — отметил президент республики.

Сассу-Нгессо также выразил намерение провести переговоры по различным сферам сотрудничества с Россией, в том числе по обороне и экономике.

Ранее в Кремле начались переговоры лидеров России и Конго.

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      Елизавета Мытарева
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