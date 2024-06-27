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13:05, 27 июня 2024Путешествия

Пьяная пассажирка самолета избила работника авиакомпании и назвала его обезьяной

Daily Mail: пьяная пассажирка Azul Brazil Airlines избила работника авиакомпании

Пьяная пассажирка Azul Brazil Airlines избила работника авиакомпании и назвала его обезьяной. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения, запись публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Белу-Оризонти в Бразилии 23 июня. На кадрах Луана Отони бьет руками по лицу мужчину в униформе. По данным издания, женщина разозлилась, когда ее не пустили в самолет из-за сильного опьянения, и выместила гнев на работнике перевозчика.

Ранее незнакомец напал на туриста, приехавшего в первый раз в Нью-Йорк с семьей, и избил его на глазах жены и детей. К 41-летнему жителю штата США Техас подошел злоумышленник и ударил его по лицу. Мужчину доставили в больницу с синяками и кровотечением.

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      Марк Успенский
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