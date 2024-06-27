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14:02, 27 июня 2024Путешествия

Раскрыт срок восстановления продаж туров в Крым

АТОР: продажи туров в Крым восстановятся в начале июля

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Количество аннуляций поездок в Крым сокращается, а продажи туров на полуостров восстановятся в начале июля. Срок возобновления прежней динамики бронирования раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в пресс-службе туроператора «Алеан» отметили, что сейчас на лето 2024 года уже сделано на 76 процентов больше бронирований туров в Крым, чем было на этот момент в 2023-м. Кроме того, по словам представителя компании, на спрос повлияло желание многих туристов забронировать отдых заранее, а также интерес к направлению со стороны возвратных туристов.

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Вице-президент АТОР, гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин добавил, что сезон в Крыму в 2024 году состоится, и он «будет успешным с точки зрения количества принятых туристов».

Ранее российским туристам, опасающимся новой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), предложили выбрать для летнего отпуска побережье Азовского моря. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин также посоветовал соотечественникам поехать на черноморское побережье Краснодарского края.

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      Алина Черненко
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