Раскрыты возможности новых российских быстроходных катеров

«Известия»: катера «Раптор 2.0» и «Катран-охотник» разработаны с учетом СВО

Новые российские катера «Раптор 2.0» и «Катран-охотник» разработаны с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Их возможности раскрыли «Известия».

По словам начальника конструкторского отдела петербургского завода «Пелла» Юрия Данекина, у катера «Раптор 2.0» увеличены мощность двигателя и длина корпуса, а вместо боевого модуля «Корд» установлен модуль «Нарвал» калибра 12,7 миллиметра. Также возросли его дальность плавания и десантовместимость. В настоящее время петербургский завод ожидает заказы на серийное производство «Раптор 2.0».

«Катран-охотник», предназначенный, в частности, для борьбы с надводными дронами, получил корпус «Раптора» с полностью новой внутренней компоновкой. Вооружение катера — 30-миллиметровая артустановка АК-306 и ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). «Первый катер уже строится, в конце текущего года мы предполагаем начать его ходовые испытания», ― заявил конструктор.

В базовых вариантах «Раптор 2.0» и «Катран-охотник» оснащаются комплексом постановки пассивных помех «Осьминог» и новым комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По оценке военного эксперта Дмитрия Болтенкова, катера могут использоваться, в частности, для форсирования Днепра и действий в северо-западной части Черного моря. «А на флотах, например на Балтике, они не нужны, для них не будет там подходящих задач», — считает специалист.

Ранее RTVI со ссылкой на офицера спецназа с позывным «Буран» рассказал, что российские военные разработали катер-камикадзе «Мурена-300с», который сможет нести до 350 килограммов взрывчатки.