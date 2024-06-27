Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:48, 27 июня 2024Наука и техника

Раскрыты возможности новых российских быстроходных катеров

«Известия»: катера «Раптор 2.0» и «Катран-охотник» разработаны с учетом СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новые российские катера «Раптор 2.0» и «Катран-охотник» разработаны с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Их возможности раскрыли «Известия».

По словам начальника конструкторского отдела петербургского завода «Пелла» Юрия Данекина, у катера «Раптор 2.0» увеличены мощность двигателя и длина корпуса, а вместо боевого модуля «Корд» установлен модуль «Нарвал» калибра 12,7 миллиметра. Также возросли его дальность плавания и десантовместимость. В настоящее время петербургский завод ожидает заказы на серийное производство «Раптор 2.0».

«Катран-охотник», предназначенный, в частности, для борьбы с надводными дронами, получил корпус «Раптора» с полностью новой внутренней компоновкой. Вооружение катера — 30-миллиметровая артустановка АК-306 и ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). «Первый катер уже строится, в конце текущего года мы предполагаем начать его ходовые испытания», ― заявил конструктор.

В базовых вариантах «Раптор 2.0» и «Катран-охотник» оснащаются комплексом постановки пассивных помех «Осьминог» и новым комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

По оценке военного эксперта Дмитрия Болтенкова, катера могут использоваться, в частности, для форсирования Днепра и действий в северо-западной части Черного моря. «А на флотах, например на Балтике, они не нужны, для них не будет там подходящих задач», — считает специалист.

Ранее RTVI со ссылкой на офицера спецназа с позывным «Буран» рассказал, что российские военные разработали катер-камикадзе «Мурена-300с», который сможет нести до 350 килограммов взрывчатки.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Они не кровоточат». Военный врач рассказал о нетипичных ранах у пострадавших от удара ВСУ в Севастополе

      Ереван попросил помощи для членства в ЕС

      Продюсер ответил на вопрос о присутствии Пугачевой на фестивале Вайкуле

      HR-эксперт назвал способы избежать выгорания на работе

      Пропавшего на сутки маленького ребенка нашли под деревом

      МИД России осудил попытку госпереворота в Боливии

      Россиянка выпала с 18 этажа и выжила

      Российский депутат попался с поддельными водительскими правами и липовым паспортом

      Российский пенсионер устал от ям на дороге и решил сам их отремонтировать

      Россия рекордно нарастила товарооборот с еще одной страной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше