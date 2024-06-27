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10:49, 27 июня 2024Экономика

Россия рекордно нарастила товарооборот с еще одной страной

Индийская таможня: товарооборот России и Индии вырос на 10 процентов

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

С января по апрель 2024 года российско-индийский товарооборот вырос на 10 процентов — до рекордных 23,1 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на индийскую таможню сообщает РИА Новости.

Импорт российской продукции в Индию вырос до 21,6 миллиарда долларов. Впереди России по поставкам товаров в эту страну только Китай. Они оцениваются в 32,6 миллиарда долларов.

Индийский экспорт вырос на 21 процент. Россия заняла 29-е место в списке тех государств, которые покупают индийскую продукцию. До этого РФ располагалась на 33-й позиции. На первом месте США, за которыми идут ОАЭ, Нидерланды, Сингапур и Китай.

За первые четыре месяца 2024 года импорт смартфонов и ноутбуков из Индии в Россию увеличился в 14 и 25 раз соответственно. Первый оценивается в 85,2 миллиона долларов, а второй в 17,8 миллиона. Таким образом, Россия заняла 12 место среди всех покупателей индийских смартфонов.

В конце мая 2024 года выяснилось, что РФ, с января по апрель, отправила в Индию рекордный объем (500 тысяч тонн) зернобобовых культур. Речь идет о горохе, чечевице, фасоли, сое, нуте, арахисе. Также есть сведения, что Индия планирует, впервые за шесть лет, возобновить закупки российского зерна.

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      Кирилл Луцюк
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