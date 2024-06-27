Россиян призвали чаще есть чурчхелу

Диетолог Плотникова рассказала, что чурчхела содержит много витаминов и цинк

В чурчхеле содержится большое количество витаминов, макро- и микроэлементов, поэтому в умеренных количествах ее можно смело включить в рацион, считает диетолог Кристина Плотникова. О полезных свойствах этого популярного лакомства она рассказала «Ленте.ру».

Плотникова призвала россиян чаще есть чурчхелу, ведь в классический рецепт этого десерта входят два ингредиента — орехи и виноградный сок. В этом лакомстве, по словам специалистки, содержится много витаминов, макро- и микроэлементов, включая витамины группы B, витамины А, PP, а также калий, кальций, магний, фосфор, железо, йод, селен и цинк.

Орехи содержат большое количество белка, полезных жиров и аминокислоты. Виноградный сок, в свою очередь, является источником антиоксидантов, необходимых для работы сердечно-сосудистой системы и профилактики рака. Этот напиток помогает нормализовать давление, очистить сосуды, поддержать иммунную систему организма Кристина Плотникова диетолог

Также чурчхела полезна для зрения и работы мозга, дает заряд энергии и ощущение сытости надолго, продолжила собеседница «Ленты.ру».

Однако необходимо помнить, что это сладкий и высококалорийный продукт, поэтому диабетикам стоит употреблять его с осторожностью, предупредила диетолог. Кроме того, из-за большого содержания орехов лучше ограничить количество чурчхелы в рационе людям с проблемами ЖКТ.

Плотникова также обратила внимание, что покупать чурчхелу нужно только в проверенных местах и у надежных поставщиков, так как некоторые недобросовестные производители не соблюдают санитарные нормы или условия хранения и добавляют в сок сахар.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил, что вода с лимоном опасна для желудка. По его словам, популярный у адептов здорового питания напиток нельзя употреблять на пустой желудок, так как он подавляет выработку желудочной кислоты.