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11:35, 27 июня 2024Путешествия

Россиян призвали воздержаться от поездок в одну ближневосточную страну

Посол России в Ливане рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в страну

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиян призвали воздержаться от поездок в Ливан в связи с опасностью эскалации ситуации на границе с Израилем. Об этом заявил российский посол в ближневосточной стране Александр Рудаков, его слова приводит ТАСС.

«Мы все-таки рекомендуем для российских граждан, которые хотели бы приехать в Ливан по каким-то, так скажем, небольшим вопросам или по небольшим своим делам, воздержаться от этого всего, пока вся ситуация на юге Ливана не успокоится», — заявил высокопоставленный дипломат.

Рудаков также отметил, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности диппредставительства и его сотрудников.

Ранее сообщалось, что Франция поддержит Вооруженные силы (ВС) Ливана в случае размещения им войск на южной границе с Израилем в рамках миссии по обеспечению безопасности.

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      Фариза Бацазова
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