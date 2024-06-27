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14:29, 27 июня 2024Экономика

В России вырос средний размер микрозайма

НБКИ: в мае средний размер микрозайма в России превысил 10 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В мае 2024 года средний размер микрозайма в России превысил 10 тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты проанализировали данные двух тысяч микрофинансовых организаций, передающих сведения в НБКИ. По итогам прошлого месяца средний размер микрокредита (к ним относятся займы «до зарплаты» на сумму до 30 тысяч рублей) составил 10,06 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 0,5 процента, однако в годовом выражении этот показатель увеличился более существенно — на 9,9 процента (9,15 тысячи рублей в мае 2023 года).

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Наибольший размер микрозайма при этом отмечен в Москве (12,14 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (11,17 тысячи рублей) и Московской области (10,92 тысячи рублей). В пятерку также вошли Краснодарский край (10,77 тысячи) и Ханты-Мансийский автономный округ (10,49 тысячи рублей).

По итогам 2023 года объемы выдач микрозаймов в России оказались рекордными и достигли уровня в один триллион рублей. Прирост к показателю 2022-го составил 30 процентов. Эксперты отмечают, что наращиванию объемов выдач таких кредитов не смогли помешать регуляторные ужесточения — обновления базовых стандартов для МФО, утвержденных руководством Центробанка.

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