Россияне предпочли грядки отпускным поездкам

Большинство россиян решили проводить отпуск на даче

В 2024 году большинство россиян предпочли грядки отпускным поездкам. Такие данные приводят аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Специалисты выяснили, что только пятая часть опрошенных решили не проводить отпуск на загородных участках. Около 32 процентов опрошенных выбирают дачу из-за любви проводить время на природе, 20 процентов — из-за желания заниматься садовыми работами, а 14 процентов — из-за привычки проводить так отпуск. При этом каждый десятый (10 процентов) за счет этого экономит на отпускных поездках, а шесть процентов респондентов планируют проводить на участке строительные или ремонтные работы.

Во время отпуска за городом 35 процентов россиян собираются заняться обработкой участка, 25 процентов — строительством и ремонтом, а 20 процентов намерены обустроить зону отдыха. Некоторым важен семейный отдых, и они собираются проводить время с детьми и семьей (10 процентов).

Среди преимуществ дачного отпуска участники исследования назвали возможность есть свежие овощи, фрукты и ягоды прямо с огорода (25 процентов), получать удовольствие от обилия цветов вокруг (20 процентов) и близости природы (15 процентов). Общение с соседями и друзьями на даче важны для 10 процентов опрошенных, как и купание в ближайших водоемах (10 процентов). Некоторым нравится заниматься спортом на свежем воздухе (5 процентов) и ухаживать за садом и огородом (5 процентов). Еще пять процентов респондентов ценят шанс отдохнуть от общения из-за проблем со связью на даче.

Ранее стало известно, что ремонт дач и загородных домов в России подорожал — средний чек стройматериалов вырос на 2 процента (до 1422 рублей) с начала года. Сильнее всего выросли цены на краски, смеси и обои.