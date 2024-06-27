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09:03, 27 июня 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и описала жизнь бедных мексиканцев фразой «обслуживают богачей»

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала жизнь бедных мексиканцев в стране фразой «усердно обслуживают богачей». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, американцы любят мексиканскую еду, но не самих мексиканцев. Последние работают за низкую плату на нескольких работах и живут в постоянном страхе депортации.

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«Притеснения мексиканцев — это не только расовые предрассудки, но и жесткие трудовые условия. Я слышала, что работодатели пользуются их уязвимостью, заставляя работать за мизерную плату и в плохих условиях», — рассказала блогерша.

Более того, часто мексиканцам и вовсе не платят под предлогом плохо выполненной работы. «Оказавшись здесь, я увидела, что "американская мечта" им не так доступна, как может показаться с первого взгляда», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала США страной запретов. Она обратила внимание, что там, например, запрещены многие продукты, которые очень популярны в других государствах.

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      Марк Успенский
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