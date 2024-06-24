Россиянка побывала в США и назвала ее страной запретов

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и назвала ее страной запретов. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в США запрещены многие продукты, которые очень популярны в других государствах. Например, там нельзя найти непастеризованное молоко. «Американцы считают, что в таком сыром молоке живут очень опасные бактерии. Поэтому в местных супермаркетах просто не найдешь домашнее молоко из-под коровы!» — заметила туристка.

Кроме того, в стране запрещен изысканный французский деликатес фуа-гра, а также шоколадные яйца с игрушками внутри. В США считают, что пластик внутри конфеты представляет угрозу для ребенка, объяснила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала американских мужчин воплощением мечты. По ее словам, они крайне самостоятельные и любят помогать своим женщинам с делами по хозяйству.

