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05:30, 18 июня 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и назвала американских мужчин воплощением мечты

Фото: Aerial Film Studio / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и назвала американских мужчин воплощением мечты. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, мужчины в Америке крайне самостоятельные и любят помогать своим женщинам с делами по хозяйству. «Представьте себе: у вас будет партнер, который не только поддерживает порядок в доме, но и делает это с удовольствием», — заметила блогерша.

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Кроме того, по ее словам, в США редко встречаются случаи домашнего насилия, поскольку это сильно порицается в обществе. «Это связано с постоянной оглаской в социуме, с тщательным осуждением подобных действий. Мужчина в Америке знает, что за любые проявления агрессии в семье ему грозят серьезные последствия», — объяснила она.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла истинные сожаления переехавших в США русских. Она пояснила, что в первую очередь релоканты жалуются на дороговизну жизни в Америке.

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