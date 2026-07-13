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11:51, 13 июля 2026Экономика

Цену освобождения США и ЕС от китайской зависимости оценили в баснословную сумму

FT: США и ЕС потребуется почти 24 трлн долларов для преодоления зависимости от Китая
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Для того чтобы США и Европейский союз могли положить конец зависимости от Китая, им потребуется инвестировать 23,6 триллиона долларов в течение ближайших 25 лет. Этот вывод аналитиков компании EY-Parthenon процитировало Financial Times (FT).

Предполагается, что для воспроизведения соответствующей инфраструктуры, производства и цепочек поставок США должны будут к 2050 году потратить 13,7 триллиона долларов, еврозона — 9,1 триллиона, а Великобритания — 800 миллиардов долларов. Такие огромные расходы подчеркивают уровень зависимости от китайских ресурсов и материалов, в которую угодили американская и европейская экономики. Как заметил аналитик EY-Parthenon Матс Перссон, локализация цепочек поставок без непомерных затрат для налогоплательщиков и потребителей станет одной из самых сложных задач как для бизнеса, так и для правительств в ближайшие годы.

В связи с этим издание напомнило, что, по оценкам Международного энергетического агентства, к 2035 году Китай будет поставлять более 60 процентов мирового объема рафинированного лития и кобальта и примерно 80 процентов графита и редкоземельных элементов.

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Ранее Министерство коммерции Китая запретило продавать десяти американским компаниям товары, которые могут быть использованы в военных целях.

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