Цену освобождения США и ЕС от китайской зависимости оценили в баснословную сумму

FT: США и ЕС потребуется почти 24 трлн долларов для преодоления зависимости от Китая

Для того чтобы США и Европейский союз могли положить конец зависимости от Китая, им потребуется инвестировать 23,6 триллиона долларов в течение ближайших 25 лет. Этот вывод аналитиков компании EY-Parthenon процитировало Financial Times (FT).

Предполагается, что для воспроизведения соответствующей инфраструктуры, производства и цепочек поставок США должны будут к 2050 году потратить 13,7 триллиона долларов, еврозона — 9,1 триллиона, а Великобритания — 800 миллиардов долларов. Такие огромные расходы подчеркивают уровень зависимости от китайских ресурсов и материалов, в которую угодили американская и европейская экономики. Как заметил аналитик EY-Parthenon Матс Перссон, локализация цепочек поставок без непомерных затрат для налогоплательщиков и потребителей станет одной из самых сложных задач как для бизнеса, так и для правительств в ближайшие годы.

В связи с этим издание напомнило, что, по оценкам Международного энергетического агентства, к 2035 году Китай будет поставлять более 60 процентов мирового объема рафинированного лития и кобальта и примерно 80 процентов графита и редкоземельных элементов.

По словам главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону инвестиционного банка Natixis Алисии Гарсии-Эрреро, даже при масштабных инвестициях Запад не смог бы в краткосрочной перспективе разорвать связи с Китаем из-за монополии Пекина на многие критически важные промышленные материалы.

Ранее Министерство коммерции Китая запретило продавать десяти американским компаниям товары, которые могут быть использованы в военных целях.