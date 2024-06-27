Россиянка пропала после схода вагонов в Коми

В Коми 16-летняя девушка пропала после схода вагонов

Один человек числится пропавшим без вести после схода вагонов пассажирского поезда в Республике Коми. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Об одном пропавшем также сообщает пресс-служба РЖД. Telegram-канал Mash уточняет, что речь идет 16-летней девушке.

Дополнение: ТАСС со ссылкой на местные власти сообщил, что россиянка была найдена живой.

Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов вечером 26 июня. Как сообщили в РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков.

По последним данным, жертвами ЧП стали два человека. Их семьи, помимо страховой выплаты, получат дополнительную компенсацию в размере двух миллионов рублей.