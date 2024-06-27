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18:45, 27 июня 2024Спорт

Российская пятиборка рассказала о мешавших ей попасть на Олимпиаду функционерах

Пятиборка Баташова заявила, что функционеры из ФСПР мешали ей попасть на ОИ
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пятиборка Ульяна Баташова рассказала о том, как функционеры из Федерации современного пятиборья России (ФСПР) мешали ей попасть на летние Олимпийские игры в Париже. Ее слова приводит Sports.ru.

По словам спортсменки люди из руководства ФСПР вбрасывали недостоверную информацию о наличии у нее контракта с силовым ведомством. «Начиная дорогу к Олимпиаде, я и предположить не могла, что столкнусь с таким яростным сопротивлением», — заявила Баташова.

Россиянка добавила, что после получения нейтрального статуса исполнительный директор ФСПР Эдуард Зеновка начал звонить в регионы, которые она представляет, и требовать от них, чтобы там не поддерживали ее. «Нонсенс. Спортсменка сборной России, единственная, пытающаяся получить лицензию и побороться за медаль на Олимпийских играх, становится в своей федерации изгоем», — отметила Баташова.

Пятиборка получила нейтральный статус 11 апреля. Баташова не смогла квалифицироваться на Игры, ей не хватило рейтинговых очков.

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      Алексей Гусев
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