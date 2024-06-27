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10:53, 27 июня 2024Силовые структуры

Российский депутат попался с поддельными водительскими правами и липовым паспортом

В Челябинске депутат Гарипов попал под суд за использование липового паспорта

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Челябинске депутат Металлургического районного Совета депутатов Рашид Гарипов попал под суд за использование поддельных водительских прав и липового паспорта. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники.

В отношении Гарипова возбуждено уголовное дело по статье о приобретении, хранении, перевозки и использования заведомо поддельных паспорта гражданина и удостоверения. Все материалы направлены в Центральный районный суд города.

По данным Ura.ru, в региональной прокуратуре сообщили, что Гарипов признал вину. Журналисты связались с фигурантом, от комментариев он воздержался.

В Telegram-канале «Челябинск, который смог» раскрыты подробности дела. Поддельные документы у депутата были обнаружены сотрудниками ДПС при досмотре автомобиля, в котором находился Гарипов.

По данным канала, депутат приобрел липовые документы у неустановленного лица после того, как его лишили водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что Читинский гарнизонный военный суд оштрафовал военного на 50 тысяч рублей за покупку поддельных водительских прав.

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      Анна Габай
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