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17:28, 27 июня 2024Силовые структуры

Российский военный угнал автомобиль и угрожал сотрудникам полиции

На Камчатке 55-летний контрактник угнал автомобиль и угрожал полицейским ножом

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Камчатском крае 55-летний контрактник угнал автомобиль и угрожал полицейским ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Камчатка».

По данным канала, 21 июня военный стал угрожать ножом владельцу стоявшего на улице автомобиля, после этого сел за руль этой машины и уехал в неизвестном направлении. Через какое-то время угонщик врезался в бетонное ограждение, а потом скрылся с места аварии.

На след мужчины быстро вышли силовики, однако он не захотел сдаваться и начал угрожать ножом и им. Тогда один из правоохранителей сделать предупредительный выстрел в воздух, что помогло задержать контрактника. Выяснилось, что ранее мужчина был судим четыре раза.

Ранее Пермский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы военнослужащего, забившего до смерти своего деда.

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      Варвара Митина
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