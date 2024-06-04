Российский военный забил до смерти оскорбившего его жену деда

В Перми осудили на четыре года военного, убившего деда за оскорбление жены

Пермский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы военнослужащего, забившего до смерти своего деда. Об этом сообщает URA.RU.

Такой срок был назначен, так как осужденный женат, воспитывает маленького ребенка, воевал в Сирии и имеет ведомственные награды. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Мужчину также лишат воинского звания.

По данным издания, контрактник приехал домой во время отпуска. Он выпивал с пожилым родственником. Однако дед оскорбил в нецензурной форме жену военного. Тот разозлился и стал избивать кулаками потерпевшего. Пенсионер не выжил, тогда внук вызвал полицию и скорую помощь.

Ранее стало известно, что военный суд будет рассматривать уголовное дело двух военнослужащих, которые расправились с семью жителями Херсонской области.