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08:15, 4 июня 2024Силовые структуры

Российский военный забил до смерти оскорбившего его жену деда

В Перми осудили на четыре года военного, убившего деда за оскорбление жены

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Пермский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы военнослужащего, забившего до смерти своего деда. Об этом сообщает URA.RU.

Такой срок был назначен, так как осужденный женат, воспитывает маленького ребенка, воевал в Сирии и имеет ведомственные награды. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Мужчину также лишат воинского звания.

По данным издания, контрактник приехал домой во время отпуска. Он выпивал с пожилым родственником. Однако дед оскорбил в нецензурной форме жену военного. Тот разозлился и стал избивать кулаками потерпевшего. Пенсионер не выжил, тогда внук вызвал полицию и скорую помощь.

Ранее стало известно, что военный суд будет рассматривать уголовное дело двух военнослужащих, которые расправились с семью жителями Херсонской области.

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      Екатерина Кашурникова
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