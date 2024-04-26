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18:22, 26 апреля 2024Силовые структуры

Двух военных отдадут под суд за расправу над жителями Херсонской области

Военный суд рассмотрит дело об убийстве семи человек в Херсонской области

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Военный суд будет рассматривать уголовное дело двух военнослужащих, которые расправились с семью жителями Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Подозреваемые уже признались в содеянном. В момент совершения преступлений оба были сильно пьяны.

Военнослужащие сожгли дом, где продавался алкоголь, расправились с женщиной и забрали оттуда двух своих знакомых. Далее они поехали в село Абрикосовка, но по дороге поссорились с приятелями и расстреляли их. Также подозреваемые застрелили главу села Абрикосовка Любовь Тымчак и военного.

Затем преступники подожгли два дома в поселке и пытались поджечь третий, применив топливо и гранаты. Из-за трагедии в Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур.

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      Любовь Ширижик
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