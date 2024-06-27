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15:56, 27 июня 2024Экономика

Сгоревшее здание НИИ во Фрязино признали опасным

Сгоревшее здание НИИ «Платан» во Фрязино признали опасным

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сгоревшее здание научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» в подмосковном Фрязино признали опасным для нахождения внутри. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства пояснил, что решение было принято специалистами из-за большого объема обрушений. «Несущие конструкции повело от температуры. Масса обрушений внутри, дополнительные обрушения во время вчерашних вечерних событий (обследования здания — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил источник.

Ранее представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что в здании НИИ отсутствовала система пожарной сигнализации и не проводился контроль технического состояния электропроводки.

Пожар в подмосковном Фрязино начался 24 июня. По последним данным, его жертвами стали шесть человек. Люди задыхались и пытались найти любые способы спастись, два человека выпали из окна. Здание повторно загорелось вечером 25 июня. Тогда площадь пожара составила 100 квадратных метров.

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      Нина Ташевская
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