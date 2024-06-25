В выгоревшем здании во Фрязино вновь вспыхнул пожар

Пожар вновь вспыхнул в выгоревшем здании бывшего НИИ во Фрязино

В здании бывшего НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино, где днем ранее вспыхнул мощный пожар, вновь произошло возгорание. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

На публикуемых кадрах видно, что дым поднимается над последним этажом выгоревшего строения. Также видны выбивающиеся из-под крыши языки пламени.

Мощный пожар в бывшем здании НИИ «Платан» в Подмосковье вспыхнул днем 24 июня. В результате в одном из помещений оказались заблокированы люди, двое из которых выпали из окна. По данным регионального управления СК, жертвами происшествия стали шесть человек.

Впоследствии выяснилось, что пожарная сигнализация в здании устарела и работала частично.