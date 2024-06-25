Противопожарная система сгоревшего во Фрязино здания устарела и работала частично

РИА Новости: противопожарная система в горевшем во Фрязино здании устарела

Противопожарная система бывшего здания НИИ «Платан» во Фрязино, где 24 июня произошло возгорание, устарела и работала частично. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, на объекте не обеспечивалась должная пожарная безопасность. «Вся установленная там "пожарная охранка" была сильно устаревшей и малоэффективной, функционировала частично — на одном этаже работала, на другом не работала», — заявил он.

Ранее управление Следственного комитета (СК) по Подмосковью сообщило «Ленте.ру», что причиной возгорания в бывшем здании НИИ могла стать неисправная проводка. В ведомстве подчеркнули, что все помещения объекта сданы в аренду 50 различным организациям. По местам проживания их директоров и руководства самого здания были проведены обыски.

Мощный пожар в бывшем здании НИИ «Платан» в Подмосковье вспыхнул днем 24 июня. В результате в одном из помещений оказались заблокированы люди, двое из которых выпали из окна. По данным регионального управления СК, жертвами происшествия стали шесть человек.

Как сообщили в МЧС, за последние десять лет в здании выявили 29 нарушений. Последняя проверка была внеплановой и проводилась в 2017 году. Тогда собственника строения оштрафовали за отсутствие системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.