В сгоревшем здании НИИ под Москвой отсутствовала система пожарной сигнализации

СК: в сгоревшем здании НИИ во Фрязино не было контроля электропроводки

В сгоревшем здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» во Фрязино не было контроля за техническим состоянием электропроводки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По данным ведомства, в здании нарушались требования пожарной безопасности, отсутствовали системы сигнализации, оповещения и пожаротушения.

Ранее стало известно, что в рамках уголовного дела по факту пожара задержали двоих подозреваемых. Речь идет о заместителе генерального директора компании «Исприн», в ведении которой с 2021 года находилось здание, а также о представителе собственника здания. Они проходят подозреваемыми по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Пожар в подмосковном Фрязино начался 24 июня. По последним данным, его жертвами стали шесть человек. Люди задыхались и пытались найти любые способы спастись, из-за чего два человека выпали из окна. Повторно пожар вспыхнул вечером 25 июня. Тогда его площадь достигла 100 квадратных метров.

