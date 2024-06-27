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16:56, 27 июня 2024Наука и техника

Apple потеряла лидерство на рынке смартфонов в США

CIRP: Samsung за год поставила на рынок США больше смартфонов, чем Apple

Фото: Jae C. Hong / AP

Корпорация Apple за год потеряла лидерство на американском рынке смартфонов. Об этом сообщается в отчете компании CIRP.

За отчетный период, который закончился в марте 2024-го, доля американской Apple на местном рынке составила 33 процента. На первой позиции оказалась Samsung, которая завоевала долю 38 процентов. В топ-3 также попала Motorola.

При этом корпорация Тима Кука получила больше дохода от продажи устройств, чем конкуренты. Это объясняется тем, что фирма в основном реализовывала девайсы премиум-класса. Так, доля Apple на рынке флагманов США составила 64 процента, доля Samsung — 42 процента.

Также аналитики CIRP выяснили, что Apple продает за год больше единиц своих новейших смартфонов, чем Samsung. Так, на телефоны корейской компании линеек Galaxy S и Galaxy A, выпущенные год назад или позднее, пришлась большая часть продаж.

Ранее аналитики исследовательской компании Omdia зафиксировали повышенный спрос на доступные смартфоны. Так, мировой рынок аппаратов дешевле 90 долларов, или около 8 тысяч рублей, за год вырос на рекордные 87 процентов — до 34 миллионов единиц.

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      Андрей Ставицкий
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