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17:02, 27 июня 2024Экономика

После саморасцепа вагонов в Подмосковье проверят все поезда

«Трансмашхолдинг» пообещал проверить все поезда после ЧП на МЦД-3

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

После инцидента с разъединением вагонов «Иволга» на МЦД-3 в Московской области их производитель, компания «Трансмашхолдинг», проинспектирует все поезда. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По данным агентства, в настоящее время специалисты, среди которых представители изготовителя, инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства, выясняют причины саморасцепа.

Ранее сообщалось, что на станции Кратово в Раменском городском округе от поезда «Иволга» оторвался вагон. По предварительным данным, между вагонами сорвало сцепное устройство. Информации о пострадавших нет. Пассажиров экстренно высадили.

В начале апреля в Подмосковье на станции Малиновка пассажирский электропоезд «Иволга» столкнулся с тепловозом. Оба едва не опрокинулись. Тогда тоже обошлось без жертв.

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