В Подмосковье столкнулись пассажирский поезд «Иволга» и тепловоз

На станции Малиновка в Подмосковье столкнулись электропоезд и тепловоз

В Подмосковье на станции Малиновка столкнулись пассажирский электропоезд «Иволга» и тепловоз. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным журналистов, «Иволга» в момент происшествия проходила обкатку. Пострадавших в происшествии нет. На движение по железной дороге авария не повлияла.

Канал также опубликовал фото с места инцидента. На снимке видно, что поезд и тепловоз после столкновения едва не опрокинулись. На стекле головного вагона «Иволги» видно трещины.

Ранее в Ярославской области пассажирский поезд протаранил рейсовый автобус, который пропустил через железнодорожный переезд монтер пути. Жертвами аварии стали семь человек, включая водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Кроме того, 2 апреля в районе подмосковного Дмитрова с рельсов сошли десять вагонов грузового поезда, которые буквально раскидало по путям. Причиной происшествия могло стать размытие насыпи из-за потепления.