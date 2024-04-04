Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:35, 4 апреля 2024Россия

В Подмосковье столкнулись пассажирский поезд «Иволга» и тепловоз

На станции Малиновка в Подмосковье столкнулись электропоезд и тепловоз

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Подмосковье на станции Малиновка столкнулись пассажирский электропоезд «Иволга» и тепловоз. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным журналистов, «Иволга» в момент происшествия проходила обкатку. Пострадавших в происшествии нет. На движение по железной дороге авария не повлияла.

Канал также опубликовал фото с места инцидента. На снимке видно, что поезд и тепловоз после столкновения едва не опрокинулись. На стекле головного вагона «Иволги» видно трещины.

Ранее в Ярославской области пассажирский поезд протаранил рейсовый автобус, который пропустил через железнодорожный переезд монтер пути. Жертвами аварии стали семь человек, включая водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Кроме того, 2 апреля в районе подмосковного Дмитрова с рельсов сошли десять вагонов грузового поезда, которые буквально раскидало по путям. Причиной происшествия могло стать размытие насыпи из-за потепления.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Билась об пол и стены». В Казахстане судят экс-министра за жестокую расправу над женой. Как он объяснил свой поступок?

      Стягивание тяжелой техники ВСУ под Артемовск объяснили

      Россиянам рассказали о возможности завести коня на даче

      ФСБ занялась расследованием диверсии на подстанции в российском регионе

      Впервые обнаружена суперземля с вечной дневной стороной

      Путин назвал альтернативу завозу рабочей силы из-за рубежа

      Столицу российского региона завалило снегом

      Россияне признались в любви исполняющей желания щуке

      Женщина во время прогулки с собакой нашла извивающееся существо с щупальцами

      Штурмовавший Авдеевку американец заключил контракт с Минобороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше