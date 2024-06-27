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15:10, 27 июня 2024Россия

В Подмосковье от поезда оторвался вагон

Вагон оторвался от поезда «Иволга» в районе станции «Кратово» в Подмосковье

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вагон оторвался от поезда «Иволга» в районе станции «Кратово» МЦД-3 в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

Информации о пострадавших нет. «Предварительно, на станции "Кратово" в Раменском городском округе сорвало сцепное устройство между вагонами», — заявил собеседник агентства в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что вечером 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд ВоркутаНовороссийск. Причиной аварии называли подмыв почвы из-за обильных осадков.

Пассажиры поезда 12 часов просидели без помощи в холоде.

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      Марк Леонов
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