В Подмосковье от поезда оторвался вагон

Вагон оторвался от поезда «Иволга» в районе станции «Кратово» в Подмосковье

Вагон оторвался от поезда «Иволга» в районе станции «Кратово» МЦД-3 в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

Информации о пострадавших нет. «Предварительно, на станции "Кратово" в Раменском городском округе сорвало сцепное устройство между вагонами», — заявил собеседник агентства в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что вечером 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск. Причиной аварии называли подмыв почвы из-за обильных осадков.

Пассажиры поезда 12 часов просидели без помощи в холоде.