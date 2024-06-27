Суд оштрафовал укравшего системный блок у знакомого в общежитии российского военного

В Иркутске военный оштрафован на 120 тыс. руб. за кражу системного блока у друга

Иркутский гарнизонный военный суд оштрафовал на 120 тысяч рублей военнослужащего Андрея Игошина за кражу системного блока персонального компьютера у знакомого в общежитии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военных судов.

Как установил суд, Игошин пришел в гости к знакомому, проживающему в общежитии, и увидел системный блок персонального компьютера за 82 тысячи 799 рублей. Он решил выкрасть его, потому что испытывал материальные затруднения. Тогда злоумышленник похитил ключ от комнаты, тайно проник в жилище и выкрал системный блок, а потом сдал его в ломбард.

Ранее сообщалось, что Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае вынес приговор в отношении российского военнослужащего Александра Чуприна за кражу ювелирных изделий у подруги.