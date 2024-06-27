В Минкульте рассказали об условиях хранения «Троицы» в Сергиевой лавре

Министр культуры Любимова: «Троица» помещена в специальную бронированную капсулу

«Троица» Андрея Рублева в Сергиевой лавре помещена в специальную бронированную капсулу, которая обеспечивает ее безопасность, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Об этом пишет РИА Новости.

Она рассказала об условиях хранения иконы. «Специальная бронированная капсула обеспечивает безопасность, а также поддержание требуемого климата для хранения национальной святыни», — подчеркнула она.

Как указала глава ведомства, она находится на связи со специалистами, которые могут оценить ее состояние.

С января 2024 года икона «Троица» находилась в храме Христа Спасителя в центре Москвы. 22 июня к празднику Троицы ее доставили в лавру на автофургоне.

Рублев написал «Троицу» в XV веке для иконостаса Троицкого собора лавры. Икона находилась в соборе до 1929 года, когда Народный комиссариат просвещения РСФСР распорядился передать ее в Государственную Третьяковскую галерею. В мае 2023 года президент России Владимир Путин принял решение вернуть святыню на ее историческое место. С 5 января она временно находилась в храме Христа Спасителя в Москве.