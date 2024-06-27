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15:08, 27 июня 2024Экономика

Центробанк Турции сохранил ставку на фоне ускорения инфляции

ЦБ Турции в третий раз сохранил ставку на уровне 50 процентов при росте инфляции

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Турецкий Центробанк в третий раз подряд принял решение сохранить процентную ставку на уровне 50 процентов, несмотря на ускорение инфляции и новый минимум национальной валюты. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Такое решение совпало с ожиданиями экономистов и участников рынка на фоне риторики ЦБ, который обещал держать ставку на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не покажет признаков устойчивого снижения.

По итогам прошлого месяца рост цен в Турции составил 75,45 процента, что стало максимальным показателем за полтора года. В месячном выражении инфляция составила 3,37 процента. Турецкая валюта на минимуме опустилась до уровня 33,06 лиры за доллар.

Тем не менее, в регуляторе подчеркивают, что внутренний спрос продолжает замедляться. Инфляционное давление поддерживают инфляционные ожидания и геополитические риски.

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Ранее глава ЦБ Фатих Карахан не исключил запуска в обращение денежных купюр номиналом в 500 и 1000 лир. По его словам, решение будет принято по итогам технического анализа.

Турция столкнулась с многократным ускорением инфляции и обвалом национальной валюты после многолетней политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана по снижению и удержанию ставки на низком уровне. Глава государства отказался от альтернативных взглядов на причину роста цен только после президентских выборов, прошедших в мае прошлого года. Тем не менее, новые финансовые власти республики по-прежнему не могут взять ситуацию под контроль.

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      Платон Щукин
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