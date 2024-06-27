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14:24, 27 июня 2024Мир

В России рассказали об угрозе для Европы со стороны США

Депутат Чепа: со стороны США есть угроза для Польши и Европы в целом
СюжетРоссия и НАТО:
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Komsomolskaya pravda / Globallookpress.com

Со стороны США есть угроза для Польши и Европы в целом, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал опасения обозревателя Myśl Polska Эугениуша Зинкевича относительно ликвидации Польши в случае потенциального расширения украинского конфликта.

Угроза для Польши и для Европы есть со стороны Соединенных Штатов Америки и политики, которую сегодня проводит НАТО

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Мы изначально говорили все время о гарантии безопасности для себя и никогда никому не угрожали. НАТО считает угрозой для себя Россию. Поэтому та политика, которую проводит коллективный Запад, составляет угрозу для Европы и для мира в целом», — заявил Чепа.

Ранее обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич сообщил, что потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши грозит гибелью страны. По его мнению, исход подобного кризиса станет трагичным.

Автор статьи отметил, что игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства. Журналист предположил, что членство в НАТО дает Варшаве ложное чувство полной безнаказанности. Однако фантазии президента страны Анджея Дуды и других политиков погубят саму Польшу, а не Россию.

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