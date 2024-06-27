Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши грозит негативными последствиями для страны. Об этом написал обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
Зинкевич раскрыл последствия расширения конфликта на Украине и подчеркнул, что это грозит гибелью Польши. По его мнению, исход подобного кризиса станет трагичным.
«Боюсь, что игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства», — отметил автор статьи.
Журналист предположил, что членство в НАТО дает властям Польши ложное чувство полной безнаказанности. Однако фантазии президента страны Анджея Дуды и других политиков погубят саму Польшу, а не Россию.
Ранее сообщалось, что Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине. В июне польский фонд Dobro Zawsze Wraca предоставил поддержку, включающую средства личной гигиены, продовольствие, лекарства и аптечки.