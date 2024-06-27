В Польше раскрыли последствия расширения конфликта на Украине

Автор MP Зинкевич: расширение конфликта на Украине грозит гибелью Польши

Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши грозит негативными последствиями для страны. Об этом написал обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.

Зинкевич раскрыл последствия расширения конфликта на Украине и подчеркнул, что это грозит гибелью Польши. По его мнению, исход подобного кризиса станет трагичным.

«Боюсь, что игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства», — отметил автор статьи.

Журналист предположил, что членство в НАТО дает властям Польши ложное чувство полной безнаказанности. Однако фантазии президента страны Анджея Дуды и других политиков погубят саму Польшу, а не Россию.

Ранее сообщалось, что Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине. В июне польский фонд Dobro Zawsze Wraca предоставил поддержку, включающую средства личной гигиены, продовольствие, лекарства и аптечки.