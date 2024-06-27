Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:11, 27 июня 2024Интернет и СМИ

В Польше раскрыли последствия расширения конфликта на Украине

Автор MP Зинкевич: расширение конфликта на Украине грозит гибелью Польши

Фото: Unsplash

Потенциальное расширение конфликта на Украине на территорию Польши грозит негативными последствиями для страны. Об этом написал обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.

Зинкевич раскрыл последствия расширения конфликта на Украине и подчеркнул, что это грозит гибелью Польши. По его мнению, исход подобного кризиса станет трагичным.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

«Боюсь, что игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства», — отметил автор статьи.

Журналист предположил, что членство в НАТО дает властям Польши ложное чувство полной безнаказанности. Однако фантазии президента страны Анджея Дуды и других политиков погубят саму Польшу, а не Россию.

Ранее сообщалось, что Польша сократила объем гуманитарной помощи Украине. В июне польский фонд Dobro Zawsze Wraca предоставил поддержку, включающую средства личной гигиены, продовольствие, лекарства и аптечки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов

      Врач раскрыл неочевидный способ борьбы с бессонницей

      В российском регионе ввели режим ЧС после схода поезда с рельсов

      В Минюсте обвинили Запад в психологическом воздействии на россиян

      Пилоты США дважды активировали систему вооружений при сближении с российскими самолетами

      В Запорожской области сообщили о взрыве в Мелитополе

      В Боливии начали расследование после попытки госпереворота

      В Боливии задержали лидера попытки переворота

      В Польше раскрыли последствия расширения конфликта на Украине

      В Бразилии ампутировали 6,5 тысячи пенисов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше