Украинский пленный рассказал о сильном недоборе подразделений в одном роде войск

Пленный Кэрэкеша: в подразделениях РХБЗ армии Украины есть недобор в два раза

Украинский военнопленный Виктор Кэрэкеша рассказал о сильном недоборе подразделений в одном роде войск – радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Его слова приводит РИА Новости.

Сдавшийся в плен военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) отметил, что в этих подразделениях в два раза меньше бойцов, чем положено.

Кэрэкеша был мобилизован в 14-ю механизированную бригаду. «Нас было 13 человек в РХБЗ, а должно быть 30», — пояснил он.

Ранее пленный также рассказал об отношении офицеров к рядовым бойцам ВСУ. По словам Кэрэкеша, командование еще на полигоне говорило, что солдаты «идут на мясо».