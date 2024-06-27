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12:22, 27 июня 2024Бывший СССР

В Армении сравнили свою страну с Украиной

Спикер парламента Армении Симонян сравнил свою страну с Украиной

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Спикер парламента Армении Ален Симонян сравнил свою страну с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«То, что происходит у нас в регионе – это та же история, что на Украине, просто действующие акторы чуть другие», — заявил спикер.

Ранее Симонян заявил, что Армения может провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. Он выразил уверенность, что народ Армении поддержит присоединение к объединению.

Кроме того, Ереван попросил поддержки стран Европы для получения членства в Европейском союзе.

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      Алевтина Запольская
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