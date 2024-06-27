В Армении сравнили свою страну с Украиной

Спикер парламента Армении Симонян сравнил свою страну с Украиной

Спикер парламента Армении Ален Симонян сравнил свою страну с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«То, что происходит у нас в регионе – это та же история, что на Украине, просто действующие акторы чуть другие», — заявил спикер.

Ранее Симонян заявил, что Армения может провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. Он выразил уверенность, что народ Армении поддержит присоединение к объединению.

Кроме того, Ереван попросил поддержки стран Европы для получения членства в Европейском союзе.