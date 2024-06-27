В Боливии пообещали проверить лидеров попытки госпереворота по всем статьям УК

Глава МВД Боливии пообещал проверить лидеров попытки госпереворота по статьям УК

Министр внутренних дел Боливии Эдуардо Дель Кастильо пообещал проверить лидеров попытки госпереворота по всем статьям Уголовного кодекса (УК) страны. Об этом сообщает El Deber.

Как отмечает издание, бывшие командующие армией и флотом Хуан Хосе Суньига Масиас и Хуан Арнес Сальвадор будут задержаны после предъявления официального обвинения прокуратурой по статьям о терроризме и вооруженном восстании против безопасности и суверенитета государства.

«Очевидно, что мы собираемся прочитать весь Уголовный кодекс и увидеть эти модели поведения и действия, которые были замечены всем боливийским народом и международным сообществом, к каким типам преступлений "они подходят"», — отметил глава боливийского МВД.

Он подчеркнул, что его ведомство будет требовать включения других преступлений в обвинения лидеров попытки госпереворота.

Ранее президент Боливии Луис Арсе поблагодарил мировых лидеров и международные организации за поддержку после попытки государственного переворота в стране. Он также поприветствовал всех, кто высказался в поддержку боливийской демократии.

