Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 27 июня 2024Мир

В Боливии пообещали проверить лидеров попытки госпереворота по всем статьям УК

Глава МВД Боливии пообещал проверить лидеров попытки госпереворота по статьям УК

Фото: Sara Aliaga / Reuters

Министр внутренних дел Боливии Эдуардо Дель Кастильо пообещал проверить лидеров попытки госпереворота по всем статьям Уголовного кодекса (УК) страны. Об этом сообщает El Deber.

Как отмечает издание, бывшие командующие армией и флотом Хуан Хосе Суньига Масиас и Хуан Арнес Сальвадор будут задержаны после предъявления официального обвинения прокуратурой по статьям о терроризме и вооруженном восстании против безопасности и суверенитета государства.

«Очевидно, что мы собираемся прочитать весь Уголовный кодекс и увидеть эти модели поведения и действия, которые были замечены всем боливийским народом и международным сообществом, к каким типам преступлений "они подходят"», — отметил глава боливийского МВД.

Он подчеркнул, что его ведомство будет требовать включения других преступлений в обвинения лидеров попытки госпереворота.

Ранее президент Боливии Луис Арсе поблагодарил мировых лидеров и международные организации за поддержку после попытки государственного переворота в стране. Он также поприветствовал всех, кто высказался в поддержку боливийской демократии.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура». Глава СК отчитал депутатов из-за мигрантов

      Волочкова раскрыла отношение к хейтерам

      Крутой возглавил администрацию Лукашенко

      Президент африканской страны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с колонизацией

      Бывший худрук МХАТ высказался об изоляции русской культуры

      По факту перестрелки около элитного российского жилого комплекса возбудили уголовное дело

      Выбросы от ископаемого топлива достигли мирового рекорда

      Терапевт рассказала о верных способах справиться с акклиматизацией

      Роскомнадзор решил упростить отказ от обработки персональных данных

      Россиянкам назвали способы стать визуально стройнее с помощью стрижки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше