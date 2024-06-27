Президент Боливии поблагодарил страны за поддержку после попытки госпереворота

Президент Боливии Арсе поблагодарил за поддержку после попытки госпереворота

Президент Боливии Луис Арсе поблагодарил мировых лидеров и международные организации за поддержку после предпринятой 26 июня попытки госпереворота. Об этом сообщает La Razón.

Как отмечает издание, после того как напряженность на площади Мурильо утихла, лидер страны использовал свои социальные сети, чтобы выразить благодарность всем, кто осудил попытку государственного переворота.

«Мы приветствуем и благодарим президентов дружественных стран и международных организаций, которые решительно осудили и высказались в поддержку боливийской демократии перед лицом попытки государственного переворота против нашего правительства, законно избранного большинством боливийцев», — заявил Арсе.

Ранее МИД России решительно осудил попытку госпереворота в Боливии и выразил полную поддержку правительству президента Арсе. В ведомстве также призвали все конструктивные политические силы латиноамериканской страны сплотиться для консолидации общества.