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19:39, 27 июня 2024Мир

В Боливии задержали не менее десяти участников госпереворота

Abi: в Боливии задержаны не менее десяти военных, участвовавших в госперевороте

Фото: Sara Aliaga / Reuters

Правоохранительные органы Боливии задержали не менее десяти военнослужащих, участвовавших в попытке госпереворота. Об этом сообщает агентство Abi со ссылкой на министра правительства Боливии Карлоса дель Кастильо.

«На данный момент задержано уже около десятка военных, которые вступили в заговор с целью свержения демократически избранного правительства», — заявил министр.

Он добавил, что правоохранительные органы обладают достаточным количеством информации, чтобы «ликвидировать эту "антидемократическую сеть", которая была сформирована крошечной группой солдат».

По данным агентства, из-за «насилия со стороны военных» по меньшей мере 12 человек получили пулевые и осколочные ранения.

26 июня в Боливии произошла попытка государственного переворота. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания.

Министр обороны Боливии Эдмундо Новилло назвал попытку госпереворота позором и «темным пятном» в истории страны.

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