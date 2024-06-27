Меркурис: ВСУ за сутки потеряли рекордное за все время конфликта число военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 25 июня потеряли рекордное число военных — 2345, это самые большие цифры по потерям в сутки за все время конфликта. На это указал британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Украинская армия на линии боевого соприкосновения [с российскими военными] понесла потери 2345 человек. Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий», — заявил аналитик, добавив, что таких «ужасных цифр» не было даже в худший для ВСУ период лета 2023 года.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон отметил, что потери ВСУ в живой силе на фронте сопоставимы с утратой целой бригады солдат в день. Он подчеркнул, что запасы поставленной западными странами техники быстро истощаются.