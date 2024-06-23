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16:06, 23 июня 2024Мир

В США рассказали о потерях ВСУ на фронте

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: потери ВСУ сопоставимы с утратой бригады солдат в день

Фото: Alina Smutko / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте сопоставимы с утратой целой бригады солдат в день. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

«Украинская армия теряет около двух тысяч человек в день, это целая бригада. Украина просто не сможет долго продержаться, так как у нее нет неограниченного запаса подготовленных людей», — заявил Джонсон.

По его словам, запасы техники западных стран быстро истощаются.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что потери ВСУ на передовой поражают своими масштабами. Он добавил, что Киев скрывает данные о потерях солдат, но медиа западных стран никак на это не реагируют.

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      Виктория Кондратьева
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