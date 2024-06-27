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14:13, 27 июня 2024Силовые структуры

В ФССП рассказали о сумме взысканных алиментов с неплательщиков

ФССП: за семь лет с неплательщиков алиментов было взыскано свыше 210 млрд рублей

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

За последние семь лет судебные приставы взыскали более 210 миллиардов рублей с неплательщиков алиментов. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в рамках Петербургского международного юридического форума, передает РИА Новости.

Всего же, по словам Аристова, на исполнении сотрудников ФССП за эти годы стабильно находится 1,5 миллиона документов о взыскании алиментов. При этом у таких родителей, в основном — мужчин, может быть не один ребенок, а два, три или более. «Цифры потрясают, и с этим надо что-то делать», — добавил глава ФССП.

Ранее на том же форуме заместитель главы Следственного комитета России Александр Федоров предложил внести изменения в действующие законы в части вынесения приговоров в отношении людей, совершивших преступления против мира и безопасности. По словам Федорова, в законодательство необходимо ввести нормы для признания людей, совершивших такие преступления, преступниками даже после их смерти.

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      Олеся Мицкевич
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