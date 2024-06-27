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21:31, 27 июня 2024Спорт

В испанском клубе высказались о возможном трансфере игрока команды в «Спартак»

В «Бетисе» заявили, что обсуждают трансфер Жозе в «Спартак»

Фото: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо высказался о возможном трансфере футболиста испанского клуба Виллиана Жозе в московский «Спартак». Его слова приводит Sport24.

По словам функционера, обсуждение перехода продолжается. «В ближайшие дни надеемся получить ясность в ситуации с трансфером Жозе», — заявил Фахардо.

В прошедшем сезоне Жозе провел 33 матча в чемпионате Испании. Бразильский форвард забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жозе в 5 миллионов евро. Он привлекался в сборную Бразилии, составленную из игроков не старше 20 лет.

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      Алексей Гусев
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