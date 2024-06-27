В Казахстане обвинили Украину в провокации из-за нападения на блогера

В парламенте Казахстана обвинили Киев в провокации из-за нападения на блогера

В Казахстане обвинили Украину в провокации из-за заявлений о заинтересованности властей республики в физическом устранении казахстанского журналиста Айдоса Садыкова. Об этом заявил спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, передает РИА Новости.

О покушении на казахстанского оппозиционера Садыкова, произошедшем в Шевченковском районе Киева, стало известно 18 июня. В журналиста выстрелили, когда тот подходил к машине вместе с женой. Женщина не пострадала, о состоянии Садыкова пока ничего неизвестно.

«Какие-либо заявления, что Казахстан был заинтересован в устранении журналиста, полностью не соответствуют реальности и являются прямыми провокациями для того, чтобы Казахстан вовлечь в какие-то геополитические игры», — заявил Ашимбаев.

Он также отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев четко указал на то, что в этой ситуации все вопросы республика решает в рамках правового поля. По словам Ашимбаева, глава государства дал поручение принять необходимые меры по обеспечению прав Садыкова и его супруги. Казахстанские правоохранители находятся на связи с украинскими, добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина потребовала от Казахстана выдать двух граждан республики, предположительно причастных к покушению на Садыкова. В Астане ответили на это требование отказом.