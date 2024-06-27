В МИД России обвинили Запад в непонимании угрозы ядерного конфликта

Страны Запада не понимают растущую угрозу ядерного конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.
«Законы ведения боевых действий, законы конфликтов предполагают, что в отсутствие понимания у противника серьезности ситуации нужно применять все более сильнодействующие средства. Мы не видим адекватного восприятия с той стороны того, что происходит», — заявил замглавы МИД.
Рябков уточнил, что речь идет не только о непонимании причин начала специальной военной операции в 2022 году, но и о неправильном восприятии российских оценок «причин и последствий происходящего прямо сейчас».
По словам заместителя главы МИД, «ядерная тема звучит все громче», так как Запад привык «ограничиваться глупыми, пустыми обвинениями России в распространении дезинформации» и «повторяет одно и то же», «не утруждая себя размышлениями».
Ранее Рябков заявил, что Россия уже принимает меры для ответа США за причастность к удару по Севастополю.