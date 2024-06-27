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14:14, 27 июня 2024Мир

В МИД России обвинили Запад в непонимании угрозы ядерного конфликта

Замглавы МИД Рябков: Запад не понимает растущую угрозу ядерного конфликта
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Страны Запада не понимают растущую угрозу ядерного конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«Законы ведения боевых действий, законы конфликтов предполагают, что в отсутствие понимания у противника серьезности ситуации нужно применять все более сильнодействующие средства. Мы не видим адекватного восприятия с той стороны того, что происходит», — заявил замглавы МИД.

Рябков уточнил, что речь идет не только о непонимании причин начала специальной военной операции в 2022 году, но и о неправильном восприятии российских оценок «причин и последствий происходящего прямо сейчас».

По словам заместителя главы МИД, «ядерная тема звучит все громче», так как Запад привык «ограничиваться глупыми, пустыми обвинениями России в распространении дезинформации» и «повторяет одно и то же», «не утруждая себя размышлениями».

Ранее Рябков заявил, что Россия уже принимает меры для ответа США за причастность к удару по Севастополю.

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      Елизавета Мытарева
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