МИД предупредил об ответе Вашингтону за удар по Севастополю

МИД: Россия уже принимает меры для ответа Вашингтону за удар по Севастополю

Москва уже принимает меры для ответа Вашингтону за причастность к удару по Севастополю. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия-1» выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается без нашего ответа», — сказал он, добавив, что в Белом доме «должны чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями».

Ранее Рябков заявил, что не исключает военно-технический ответ России на действия США после удара украинской армии по Севастополю.