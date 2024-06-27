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12:52, 27 июня 2024Мир

МИД предупредил об ответе Вашингтону за удар по Севастополю

МИД: Россия уже принимает меры для ответа Вашингтону за удар по Севастополю

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Москва уже принимает меры для ответа Вашингтону за причастность к удару по Севастополю. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия-1» выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается без нашего ответа», — сказал он, добавив, что в Белом доме «должны чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями».

Ранее Рябков заявил, что не исключает военно-технический ответ России на действия США после удара украинской армии по Севастополю.

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      Виктория Кондратьева
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