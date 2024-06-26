Рябков: Россия может дать военно-технический ответ США после атаки Севастополя

В России допустили военно-технический ответ на действия США после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.

«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», — отметил замглавы МИД России.

Он не стал раскрывать детали своего мнения на этот счет, однако подчеркнул, что не исключает ответа Москвы Вашингтону, чье оружие было использовано для атаки российского города.

Сергей Рябков Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

В России заявили об арсенале возможных шагов для ответа на агрессию США

Прежде министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия лишь реагирует на угрозы своей безопасности, но не проявляет агрессию первой. Во время одной из своих пресс-конференции в 2021 году он дал исчерпывающее определение военно-техническим мерам, которые страна может применить в случае необходимости.

«Военно-технические меры — это меры по развертыванию военной техники, это очевидно. И мы, когда принимаем решения о том или ином шаге, всегда понимаем, что мы имеем в виду и к чему мы готовимся», — заявил дипломат в контексте событий того времени, когда Россия начала проведение военных учений на фоне скопления западной техники у ее границ.

В наши дни власти страны также напомнили, что Москва обладает целым арсеналом возможных ответов, в том числе, военно-технического характера, на агрессивные действия Вашингтона. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков заметил, что в данный момент Минобороны России, вероятно, уже занимается проработкой ответа на действия США после удара ВСУ по Севастополю. То, каким именно будет этот ответ, зависит лишь от дальнейших действий Украины и Запада.

«Существуют военно-технические варианты, есть арсенал возможных шагов. И рано или поздно все это могут использовать», — подытожил чиновник, напомнив, что Россия постепенно теряет запас своего терпения.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В США отказались брать на себя ответственность за обстрел Севастополя

США отказались называть ответственную за обстрел Севастополя сторону. Пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не намерен оценивать удар Киева по российскому городу.

У нас нет какой-либо оценки по основной атаке, в том числе относительно того, кто именно несет за нее ответственность Мэтью Миллер Пресс-секретарь Госдепартамента США

При этом в оборонном ведомстве США все же высказали свое мнение об атаке ВСУ. В Пентагоне выразили уверенность в том, что пляж в Севастополе не являлся целью удара со стороны украинских войск.

По словам представителя американского Минобороны, эксперты смогли проанализировать ракетную атаку ВСУ и выяснили, что снаряд был запущен для поражения военной цели на Крымском полуострове. Он добавил, что осколки ракет, поранившие отдыхающих на пляже, упали туда из-за перехвата украинского снаряда зенитной ракетой ВС России.