Пентагон захотел поговорить с Украиной по поводу удара по Севастополю. Что США не понравилось в поведении Киева?

Пентагон после теракта в Севастополе заявил, что США не хотят гибели гражданских

США хотят поговорить с Украиной по поводу совершаемых ею атак. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя обстрел Севастополя.

Он подчеркнул, что Вашингтон ясно дал понять Киеву, что не хочет видеть потерь среди гражданского населения. При этом, как утверждает Райдер, Пентагон не располагает информацией о том, были ли среди жертв обстрела мирные жители.

Представитель ведомства уклонился от ответа на вопрос, предоставляла ли американская сторона Вооруженным силам Украины (ВСУ) разведывательные данные для выбора целей перед атакой на Севастополь. «Я переадресую вас к ним, чтобы они говорили о своих операциях», — заявил он.

На Западе открестились от причастности к удару по Севастополю

Вечером 24 июня официальный представитель Министерства обороны США майор Чарли Дитц прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь. Он заявил, что Украина самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов и проводит собственные военные операции. Военный отметил, что американская сторона не причастна к удару. По словам Дитца, Вашингтон осуждает любые удары по гражданским лицам, а жертвы среди них являются трагедией.

Посол США в Москве Линн Трейси сообщила российскому МИД, что Вашингтон выражает сожаление в связи с гибелью любого гражданского населения из-за конфликта на Украине. В свою очередь представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер указал, что отказываются судить, кто несет ответственность за недавнюю атаку на Севастополь. «У нас нет какой-либо оценки по основной атаке», — сообщил он.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заочно ответил Миллеру. Дипломат заявил, что Соединенные Штаты напрямую причастны к атаке Украины на Севастополь с использованием американских ракет ATACMS. По его словам, это не вызывает никаких сомнений. Небензя также обвинил США в том, что они поощряют теракты Украины против гражданского населения.

Представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано сообщил, что заявления об ударе по Севастополю дальнобойным оружием НАТО «недостоверны», и ЕС не осуждает произошедшее. В частности, он заявил, что для союза заявления российской стороны об Украине «имеют достоверность, близкую к нулевой, и не могут быть достойны доверия». После этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» обратил внимание, что еврочиновник не выразил соболезнований в связи с трагичной гибелью людей. «Это подразумевает элементарная человеческая совесть», — отметил российский политик.

В Киеве заявили о недопустимости мирной жизни в Крыму

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Четыре из них удалось уничтожить системами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Ее обломки разлетелись по пляжу Учкуевка с отдыхающими. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.

На фоне удара советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно. «Крым — это большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей», — написал он.

В Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни»

Михаил Подоляк советник главы офиса Зеленского

По одной из версий, ВСУ наносят удары по Крыму и городу Севастополю с помощью гражданских судов в Одесском порту. Высказывалось предположение, что украинская армия может размещать пусковые установки для поставляемы Западом ракет ATACMS на сухогрузах, а после запуска корабль маскируется в грузовом порту Одессы среди других подобных кораблей.