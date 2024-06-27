Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:28, 27 июня 2024Россия

В Севастополе рассказали о попытках выманить у жителей видео атаки ВСУ на город

Глава ЦУР Бохан: у жителей Севастополя пытались выманить кадры атаки ВСУ

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Неизвестные пытались пытались выманить у жителей Севастополя кадры с моментом атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказала руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан.

Она пояснила, что в мессенджерах начали появляться сообщения от анонимных пользователей, представлявшимися как журналисты, сотрудники правоохранительных органов или ФСБ. Те просили горожан поделиться с ними фото или видео с места инцидента. Чиновница расценила это как провокацию и поблагодарила севастопольцев за бдительность.

23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека, четверых спасти не удалось.

Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев допустил, что город может вновь подвергнуться удару со стороны ВСУ. По его словам, попытка атаки может повториться, поскольку «украинский режим потерял всякие берега».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп и Байден проведут первые дебаты. Что они будут говорить о кризисе мигрантов и будущем США?

      Байден отказался помиловать Ассанжа

      В испанском клубе высказались о возможном трансфере игрока команды в «Спартак»

      В Севастополе рассказали о попытках выманить у жителей видео атаки ВСУ на город

      Люди губят свою психику, желая подстроиться под модные течения. Как это происходит и почему становится опасным?

      В США оценили шансы Украины получить приглашение в НАТО на июльском саммите

      В США признали проблемы с отправкой техники Украине

      Женщина отдала автограф Месси в отместку бойфренду за измену

      Три населенных пункта в российском регионе подверглись атакам ВСУ

      Власти Севастополя допустили повторный удар ВСУ по городу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше