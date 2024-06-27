В Севастополе рассказали о попытках выманить у жителей видео атаки ВСУ на город

Глава ЦУР Бохан: у жителей Севастополя пытались выманить кадры атаки ВСУ

Неизвестные пытались пытались выманить у жителей Севастополя кадры с моментом атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказала руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан.

Она пояснила, что в мессенджерах начали появляться сообщения от анонимных пользователей, представлявшимися как журналисты, сотрудники правоохранительных органов или ФСБ. Те просили горожан поделиться с ними фото или видео с места инцидента. Чиновница расценила это как провокацию и поблагодарила севастопольцев за бдительность.

23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека, четверых спасти не удалось.

Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев допустил, что город может вновь подвергнуться удару со стороны ВСУ. По его словам, попытка атаки может повториться, поскольку «украинский режим потерял всякие берега».