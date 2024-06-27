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17:45, 27 июня 2024Силовые структуры

В СК прокомментировали слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

СК: слова Бастрыкина о «Государственной дуре» — цитата комментария из соцсети
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин не хотел оскорблять народных избранников. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Петренко отметила, что глава СК пытался привлечь внимание Госдумы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого он процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях.

«Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста», — возмутились в ведомстве.

Во время выступления на сессии Петербургского международного юридического форума Бастрыкин обратился к члену Госдумы, присутствующей на дискуссии, задал вопрос о порядке принятия законов по этой теме и поинтересовался, когда «Государственная дура примет хорошие законы».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на фразу Бастрыкина: он заявил, что тот, использовав в своей речи словосочетание «Государственная дура», оскорбил всех россиян, поскольку именно они выбирают депутатов.

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      Екатерина Кашурникова
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