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09:57, 27 июня 2024Силовые структуры

В СК возбудили дело из-за сломавшей на лодочной прогулке ребра россиянки

В СК возбудили дело из-за столкновения лодки и судна в пруду Екатеринбурга

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом в своем Telegram-канале сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По версии следствия, вечером 12 июня судоводитель маломерного судна допустил столкновение с моторно-гребневой лодкой в акватории Екатеринбургского городского пруда, что привело к травмам двух находившихся на борту лодки пассажирок. У 62-летней пострадавшей диагностировали компрессионный перелом позвоночника и переломы ребер.

Родственник екатеринбурженки рассказал, что пострадавшая не может говорить. «В больнице ее подключили к кислороду, потому что тяжело дышать», — пояснил мужчина. Подруга пострадавшей отделалась ушибами.

Для выяснения причин происшествия проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.

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      Владимир Седов
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